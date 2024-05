Il piano da 16 milioni di euro per una Bologna più verde. C'è un fondo anche per il parco Don Bosco

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Una città più verde, sia in centro che fuori. Da Palazzo D'Accursio l'annuncio di un piano che fra il 2024 e il 2026 metterà sul piatto quasi 17 milioni di euro (per la precisione 16.863.475) che serviranno per intervenire sul verde e sullo spazio pubblico migliorando la vivibilità. Entro quest'anno saranno oltre quattro i milioni utilizzati nell'ambito del Piano Operativo di Bologna del Programma PN Metro Plus e Città Medie Sud 2021-2027. Come spiega la vicesindaca Emily Clancy, si tratta di una "fase di profonda trasformazione della città, lo spazio pubblico e il verde sono centrali nelle richieste di attenzione da parte di cittadine e cittadini e nel lavoro di programmazione e progettazione dell’Amministrazione".

Nel piano anche il Parco Don Bosco (al centro delle polemiche sulla riqualificazione delle scuole Besta) visto che proprio quest'area verde sarà destinataria di 502.000 euro. La notizia arriva fra l'altro proprio a qualche giorno di un confronto fra Comune e comitato NO Besta in programma il prossimo lunedì.

Parco della Montagnola e giardini scolastici

Questa prima serie di interventi finanziati dal PON rispondono ad "un'esigenza di qualità, sicurezza e vivibilità degli spazi, in contrasto ai cambiamenti climatici in corso". I luoghi interessati sono diffusi su tutta la città, con particolare attenzione al centro storico - dove il tema “isola di calore” si presenta con maggiore criticità - in sinergia con le riflessioni portate avanti a livello urbanistico. È per questo motivo che uno dei progetti più consistenti è relativo all’area della Montagnola.

Importante anche l’investimento relativo ai giardini scolastici o in prossimità delle scuole, in forte collegamento con il piano per le scuole da 100 milioni di euro.

Si realizzeranno inoltre interventi molto attesi da cittadine e cittadini, in particolare in zone fuori dal centro, che sono anche frutto di percorsi di ascolto portati avanti da Comune, Fondazione Innovazione Urbana Rusconi Ghigi, o sollecitati nell’ambito delle Settimane del Sindaco nei Quartieri. Gli interventi vanno visti nel quadro più ampio dei progetti strategici del Mandato, ossia Impronta Verde, Missione Clima, e progetto Centro Storico, e in sinergia con altri interventi di grande rilevanza urbana come il Tram.

La mappa degli interventi: come cambia il centro storico

Rigenerazione del Parco della Montagnola dal punto di vista ambientale e funzionale. Un primo intervento è dedicato al completamento dell'area verde intorno al nuovo Padiglione per 205.375 euro. Un secondo progetto complessivo sull'intero parco, per un importo di 6.454.100 euro sarà dedicato ad implementarne il valore ecologico in relazione all'intero sistema naturale urbano, attraverso interventi di desigillazione dei suoli per renderli più permeabili, di implementazione della vegetazione e della biodiversità, ammodernamento degli arredi, potenziamento dei sistemi di illuminazione a basso consumo energetico, valorizzazione delle connessioni con il tessuto urbano limitrofo, anche attraverso un nuovo accesso sul lato est, di collegamento con il polo scolastico e di servizio di via del Pallone. Il secondo intervento avrà tempi più lunghi ed è anticipato da un intervento, già finanziato con altri fondi, volto alla riqualificazione dell’area giochi. Importo totale: 6.669.475 euro

Rinverdimento del Centro storico. Interventi diffusi di aumento della presenza vegetale nel centro storico anche tramite l'inserimento di nuove alberature a terra o in vasi modulari, trasportabili e resistenti, con l’obiettivo di ridisegnare piccole porzioni di spazio pubblico e di aumentare il benessere climatico. Importo: 1.060.000 euro

Piazzetta Cevenini. Riqualificazione della piazza recentemente intitolata a Maurizio Cevenini con interventi di eliminazione dell'asfalto per aumentare la permeabilità del suolo e migliorare il benessere arboreo, di riqualificazione dei percorsi, di inserimento di nuovi arredi e illuminazione. Importo: 900.000 euro.

Giardini e piazze scolastiche

Nuove scuole Armandi Avogli (giardino scolastico). Progettazione e realizzazione del giardino scolastico delle nuove scuole Armandi Avogli, prevedendo spazi educativi inclusivi outdoor. l’idea è quella di creare spazi all’aperto che dovrebbero essere facilmente accessibili dalle aule, ma anche da laboratori, biblioteche, spazi comuni e della mensa, in una sorta di continuità d’uso che ne faciliti l’appropriazione. le logge, pergole, ecc. sono luoghi articolati per mediare la distinzione che separa l’involucro edificato dal contesto circostante. Le coperture esterne possono essere preziose in prossimità degli ingressi anche per ospitare attività didattiche riparandosi dal sole o dalla pioggia. Importo: 793.000 euro

Nuovo Polo 0-6 Marzabotto (verde scolastico). Progettazione e realizzazione del giardino scolastico del nuovo Polo 0-6 Marzabotto oltre

che riqualificazione ed “ordine” dei giardini esistenti, realizzando spazio educativo. L’ambiente esterno è il luogo di lezione per fare esperienza non solo legata al contesto naturale (il contatto con la terra, l’osservazione dei fenomeni meteo, la coltivazione), ma anche come prolungamento degli ambienti interni, soprattutto per le scuole dell’infanzia e POLI 0-6 anni Importo: 260.000 euro.

Nuovo Polo 0-6 via Menghini (verde scolastico). Progettazione e realizzazione del giardino scolastico del nuovo Polo 0-6 via Menghini l’idea è quella di creare spazi che diventino veri e propri ambienti di apprendimento è che siano progettati all’interno dell’area scolastica, dotati anche di strutture, arredi,

pavimentazioni diversificate, zone ombreggiate, semichiuse, depositi, sedute, oltre che aree a verde, orto, alberi etc etc. Importo: 495.000 euro

Scuole Besta (Parco Don Bosco). Riqualificazione del giardino Don Bosco. Importo: 502.000 euro

Giuriolo e Casa Popolare della Musica (giardino tra ex parcheggio e Casa della Musica + aree esterne) Riqualificazione e rigenerazione delle aree verdi pertinenziali della nuova sede di Cineteca che ingloba l’adiacente giardino della Scuola Popolare di Musica Ivan Illich al fine di renderli maggiormente fruibili dalla cittadinanza, creando una piazza nel giardino, tramite la progettazione di percorsi senza barriere, permeabili, connessione con la via della Conoscenza composta da un percorso ciclo-pedonale, tra il Polo sportivo dell'Arcoveggio e il nuovo plesso di Cineteca Importo: 750.000 euro.

Altri interventi in ambito urbano e collinare

Parco dei colli-Villa Aldini. Riqualificazione dell'area verde pertinenziale di Villa Aldini L’intervento prevede lavori per la regimentazione delle acque nei pressi della villa, la realizzazione di pavimentazioni permeabili, la messa in sicurezza del cedro monumentale e il rifacimento di aree verdi e la realizzazione di nuovi parapetti per potere usufruire del giardino in sicurezza. Importo: 850.000 euro.

Villaggio INA Borgo Panigale. Intervento nel centro di Villaggio INA a Borgo Panigale finalizzato ad implementare la qualità ambientale e dello spazio pubblico, a facilitare i collegamenti pedonali, in particolare fra le aree verdi esistenti (Giardini dei Pioppi e Popieluszko) e in fase di realizzazione (nuovo parco verso via Persicetana), e a favorire una migliore accessibilità alle nuove fermate del tram. Importo: 640.000 euro

Villaggio INA Due Madonne. Riqualificazione degli spazi pubblici che si collocano nel Villaggio INA in zona Due Madonne, nello specifico intorno a Piazza Lambrakis, al fine di renderli più accoglienti per bambine, bambini e famiglie, valorizzare la presenza del verde, favorire il collegamenti con i servizi scolastici presenti e con il parco del lungo Savena. Importo: 1.644.000 euro.

Edifici in disuso situati in aree verdi

Recupero ex Fienile di Corte Bellaria come centro di socialità e sostenibilità. Rigenerazione dell'ex Fienile di Corte Bellaria, punto di ingresso al Parco dei Cedri e ai percorsi Lungo Savena, con la finalità di ridare all'edificio un uso contemporaneo coerente con la sua memoria storica, promuovendo socialità e benessere, nonché ricerca e divulgazione scientifica, in modo partecipato e collaborativo tra cittadini, associazioni ed esperti. Importo: 900.000 euro

Edificio via Mondolfo. Intervento di ristrutturazione edilizia dell'edificio inagibile di via Mondolfo 13, all'interno del Parco Peppino Impastato, per la riconversione del fabbricato ad attrezzatura pubblica, da destinare a centro culturale/ambientale - Casa di Quartiere. Importo: 900.000 euro

Recupero Oasi dei Saperi. Riqualificazione di porzione dell'ex centro Avicolo, oggi decadente ed inagibile, in modo che si possa utilizzare per laboratori didattici a sostegno degli apprendimenti scientifici, naturalistici e storici Importo: 500.000 euro.

A proposito di ambiente e territorio: i dati dell'Osservatorio dell’Economia e del Lavoro dell’IRES

Come ogni anno l’Osservatorio dell’Economia e del Lavoro dell’IRES Emilia-Romagna dedica un capitolo ad alcuni dei principali indicatori dell’ambiente e del territorio. Considerando la concentrazione di PM10 e PM 2.5, la qualità dell’aria in Emilia-Romagna registra nel 2022 un peggioramento rispetto all’anno precedente. Se nel 2021 la concentrazione media annua di PM10 era di 24 microgrammi per metro cubo (μg/m3), nel 2022 la concentrazione è di 27. Il 2022, insieme al 2020, è l’anno peggiore dal 2017. Il peggioramento riguarda anche la concentrazione di PM2.5, che passa da 16 a 16,5 μg/m3. I valori restano al di sotto dei limiti di legge fissati nei 40 μg/m3 per le PM10 e di 25 per le PM2.5, tuttavia, è proprio il riferimento normativo a dover destare attenzione. Già nel 2021, infatti, l’OMS ha raccomandato di portare a 15 μg/m3 e 5 μg/m3 la concentrazione limite di – rispettivamente – PM10 e PM2.5. L’Emilia-Romagna fa registrare valori nettamente al di sopra di tali limiti.

L’altro indicatore normalmente utilizzato è quello dei superamenti della media giornaliera di 50 μg/m3 per il PM10, ammessi per non oltre 35 giornate. Limite superato nel 2022 in 12 stazioni sulle 43 presenti in regione. Gli sforamenti più importanti hanno riguardato la stazione di Modena Giardini, dove il limite giornaliero è stato superato per 75 giornate e quella Timavo, di Reggio Emilia, con 64 giornate.

Insomma, se molto si è fatto per la riduzione delle emissioni, molto altro c’è da fare, soprattutto considerato che le condizioni climatiche, favorite dalle elevate di concentrazioni di polveri sottili e dall’emissione di gas climalteranti, tendono a favorire a loro volta la concentrazione e la stagnazione degli agenti dannosi per l’organismo umano.

Oltre la conformazione del territorio, condizioni climatiche di scarsa piovosità sono una concausa della forte concentrazione di polveri sottili. L’estate del 2022 è stata infatti l’apice di un lungo periodo siccitoso che si è protratto dal 2021 e che ha caratterizzato buona parte del 2023 e che si è in qualche modo concluso con i fenomeni eccezionali verificatisi tra l’1 e il 17 maggio 2023, con le conseguenti alluvioni in pianura e frane nelle zone montane.

Più in generale, sia il 2022 che il 2023 sono stati anni molto caldi, con anomalie termiche da record che nel 2023 hanno portato la temperatura media a 1.24° in più rispetto alla media climatica 1991- 2020. In entrambi i casi a inverni particolarmente miti, con temperature medie nettamente al di sopra del clima di riferimento, hanno succeduto primavere più fredde, con picchi che hanno portato a gelate tardive. Mentre però il 2022 è stato particolarmente secco, con -212,4 mm di pioggia rispetto al clima di riferimento 1991-2020, nel 2023 l’anomalia pluviometrica è stata pari a -2mm. Dopo l’avvio all’insegna della siccità, infatti, piogge abbondanti e molto concentrate hanno ridotto il deficit e causato i disastrosi eventi di maggio. Da un lato, infatti, la siccità prolungata ha favorito l’impermeabilizzazione del suolo e la riduzione della vegetazione, favorendo il veloce

scorrimento dell’acqua e l’accumulo di acqua e detriti a valle, dall’altro, la concentrazione di fenomeni di grande intensità ha velocemente saturato il suolo, determinando piene ed esondazioni anche a monte e nei tratti non arginati dei corsi d’acqua. È in questo quadro che la cura del territorio, a monte e a valle, e dei sistemi di monitoraggio diventano i capisaldi della strategia di adattamento ai cambiamenti climatici.