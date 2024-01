Parco 11 settembre: entra nel bar nella notte, i poliziotti la colgono su fatto

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Gli agenti la hanno bloccata mentre stava ancora rovistando dentro al bar. Così è stata arrestata per tentato furto aggravato una donna, in un bar vicino al parco 11 settembre, zona Lame.

Tutto è iniziato intorno alle ore 5, quando il gestore del locale ha notato l'intrusione di un individuo incappucciato attraverso i sistemi di videosorveglianza, ed ha allertato il 113. Gli agenti sono arrivati, e dopo aver scavalcato il cancello perimetrale dell’attività commerciale, si sono avvicinati alla porta, notando le luci accese all’interno.

Una volta entrati, i poliziotti hanno trovato una donna intenta ad asportare alcuna merce: al “fermo, Polizia”, la stessa non ha opposto resistenza. All’interno di uno scatolone è stata poi rinvenuta merce per un valore complessivo di circa 400 €, tra cui bevande alcoliche, un tablet e una cassa Bluetooth. Da un sopralluogo all'interno del bar si è notato come vi sia stato un tentativo di trafugamento del registratore di cassa, mentre gli ambienti erano stati messi a soqquadro.

La donna, identificata sulla ventina, cittadina rumena, è risultata destinataria di un divieto di dimora (ancora in atto) nella città metropolitana di Bologna. A carico della giovane, sono poi emerse diverse notizie di reato per furti e violazioni contro il patrimonio e la persona. La giovane è stata tratta in arresto e condotta presso le camere di sicurezza della Questura, in attesa del giudizio direttissimo fissato per la mattina odierna.

