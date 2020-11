Rapina al Parco Casarini, quattro contro uno: erano tutti minorenni, bottigliate in testa per rubare uno zaino

Rapinato e colpito alla testa con una bottiglia da tre minorenni con l'intento di rapinarlo. E' accaduto al Parco Casarini di via Saragozza ieri sera intorno alle 21.30 e la vittima dell'aggressione è un uomo di origini rumene di 41 anni: in quattro lo hanno circondato e colpito, mirando dapprima al suo zaino e portandogli via effettivamente solo un caricabatteria per il cellulare. E' stato un testimone dell'aggressione a chiamare la Polizia, che è subito intervenuta in zona.

I poliziotti hanno individuato tre dei quattro ragazzi, tutti di origini tunisine, tre di 17 e uno di 16 anni. Durante la rapina i giovani hanno spaccato una bottiglia di vetro in testa all'uomo, che è poi stato medicato e al quale sono stati dati 25 giorni di prognosi. I tre sono stati portati al carcere minorile del Pratello arrestati per il reato di rapina in concorso aggravate con persona rimasta ignota perchè il quarto non è stato individuato.