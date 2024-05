Nido Cavazzoni, pronto l’esposto del comitato contro il taglio dei tigli: "Motoseghe in azione senza sicurezza" | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Da un lato le motoseghe, dall’altro i documenti già affidati all’avvocato. Il comitato di residenti ‘Protesta Cavazzoni’ è pronto a passare per le vie legali dopo il taglio di alcuni tigli avvenuto qualche giorno fa all’interno del giardino Domenico Acerbi, in zona Savena, dove sorgerà il nuovo asilo nido Cavazzoni. Le motoseghe erano entrate in azione intorno alle quattro di notte suscitando l’ira dei residenti. Il progetto prevede la ricostruzione del plesso scolastico a fianco di quello già esistente.

“Abbiamo fatto già partire delle denunce e presenteremo un esposto perché siamo convinti che il taglio degli alberi sia avvenuto senza rispettare le norme di sicurezza – annuncia il presidente del Comitato Protesta Cavazzoni, Luciano Podestà –, oltre al fatto che le motoseghe sono entrate in azione di notte e durante i lavori sono stati abbattuti anche dei lampioni”.

Durante l’incontro pubblico davanti alle transenne che ora recintano i tronchi segati e un altro paio di piante rimaste in piedi, è intervenuto anche Giovanni Dinelli, docente ordinario di Agronomia dell’Università di Bologna, che ha dato una possibile stima dei danni economici e ambientali: “Per pareggiare i benefici di un tiglio di 40 anni alto 20 metri sono necessari 48mila alberi – spiega –. Le piante assicurano l’assorbimento dell’anidride carbonica e l’abbassamento della temperatura: se dovessimo quantificare il denaro i servizi ecologici offerti ci aggireremmo intorno ai 40-70mila euro”.