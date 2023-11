Parco dei Cedri: demolizione e ricostruzione del ponte, lavori al via

Sono partiti i lavori di allestimento del cantiere per consentire la ricostruzione della passerella - il cui stato versa in condizioni precarie - del Parco dei Cedri. Si tratta, al momento, di opere propedeutiche alla chiusura del ponte per procedere successivamente alla sua demolizione.

Nello specifico - fa sapere l'amministrazione comunale - verrà eseguita un’opera provvisoria per sorreggere un cavidotto di Enel che si trova sotto il ponte esistente, oltre a realizzare alcune manutenzioni e opere per la realizzazione di percorsi ciclo pedonali alternativi.

La chiusura del ponte, e quindi il conseguente avvio dei lavori di demolizione, avverrà a partire dal prossimo mese di gennaio 2024. Dopo la rimozione della vecchia struttura, si procederà con le opere necessarie alla costruzione del nuovo ponte.

Il completamento dell’intervento, salvo imprevisti, è stimato per il mese di aprile 2024.