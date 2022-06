Montagnola, Lepore: "Il percorso partecipativo per il parco ci sarà. Tempi dettati dalle scadenze per i fondi"

"Abbiamo tutto il tempo per confrontarci con chi frequenta il parco e decidere assieme come gestire la nuova struttura ecosostenibile. Un bando per assegnarla"

Il sindaco Matteo Lepore torna su tema del Parco della Montagnola approfittando della settimana che lo porterà, insieme alla giunta, al quartiere che Santo Stefano-San Vitale. Lo fa con un video che sembra rispondere passo passo alle obiezioni mosse dai frequentatori dell'area nella petizione per ridiscutere la nuove struttura progettata da Cucinella. Intanto il percorso partecipativo ci sarà e ci sarà anche il tempo per un confronto con quelle associazioni e quei cittadini che vivono l'area verde quotidianamente: "Il Parco della Montagnola è bello e storico. Negli anni lo abbiamo reso più sicuro ma dopo la pandemia dobbiamo ricominciare insieme ad associazioni e cittadini questa riqualificazione e valorizzazione. Abbiamo degli investimenti programmati e la cosa nota è il progetto del padiglione a zero emissioni firmato Cucinella che si farà senza consumare suolo e salvaguardando gli alberi del parco" spiega il sindaco di Bologna in un video.

"Lo realizziamo con fondi europei e questi fondo hanno delle regole con scadenze che vanno rispettate: ecco perchè a tratti siamo costretti ad accelerare i passaggi e quindi accade, come è giusto che sia, che esca la notizia. Ma a Bologna, è vero, siamo abituati a fare partecipazione e voglio mantenere questo impegno".

"I cantieri che vediamo in questo momento sono i lavori per l'approfondimento dei fondali. Abbiamo già i fondi per i giochi dei bambini e quest'estate si faranno dei sopralluoghi, poi una volta arrivate le forniture, potremo procedere: in questo lasso di tempo ci sarà modo di confrontarsi per capire cosa è meglio fare" ha spiegato Lepore.