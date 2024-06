Parco Don Bosco, operai al lavoro e attivisti pronti a fermare l'abbattimento degli alberi

Le voci erano già arrivate e oggi sono comparsi gli operai che, a dire il vero, erano attesi già ieri mattina. Quando alle prime ore del giorno una quarantina di attivisti per la difesa del Parco Don Bosco si erano dati appuntamento nell'area verde di fronte ai palazzi della fiera. Ma i mezzi si sono palesati solo oggi e il "popolo" di chi si oppone al progetto delle nuove scuole Besta, si sta ricompattando fra la Rotonda Pancaldi a via Serena. Il Comune di Bologna, nella serata di ieri aveva precisato che: "In merito ai lavori del tram in corso già da diversi giorni nel tratto dalla rotonda Pancaldi all'intersezione con via Serena, si precisa che nella giornata di oggi non si è verificato alcun blocco del cantiere contrariamente a quanto dichiarato agli organi di stampa dal comitato contrario alla realizzazione delle nuove scuole Besta".

"Siamo qui a difendere il terrapieno che ospita diversi alberi e stiamo (per ora) parlando con gli operai che sono qui per eseguire il lavoro. - spiegano gli attivisti attraverso una portavoce - Non sappiamo cosa riusciremo a fare, ma almeno, vorremmo salvarne quanti più possibile. Proprio ieri avevamo mandato una lettera aperta al sindaco". Fra amministrazione e comitati un'apertura c'era stata ma se il Comune si era detto pronto a rivedere (in parte) i piani, i contrari al progetto avevano risposto con un'analisi su come sono, come diventeranno e come potrebbero essere risparmiati denari e verde pubblico.

Ecco il testo della lettera aperta inviata ieri al sindaco Matteo Lepore, intitolata "Tutti gli alberi hanno un cuore" e firmata da Comitato di Protesta Besta e Comitato Parco Don Bosco:

"Stamattina, alle sei (12 giugno ndr), un centinaio di persone si è ritrovato al parco don Bosco per evitare che si compisse l'ennesimo crimine contro gli alberi. Ci aspettavamo l'intervento delle forze dell'ordine per portare avanti un altro progetto scellerato, anche se Lei dice che non vuole giocare a braccio di ferro, i fatti e le violenze sui manifestanti raccontano un'altra storia, in questa città mostrificata e

mortificata dalla gentrificazione. Non più "rossa" ma arancione, come le reti dei cantieri.

Per oggi era previsto lo sbancamento di una parte considerevole della barriera verde (terrapieno con alberi e arbusti) su viale Aldo Moro, dalla rotonda Pancaldi all’intersezione con via Serena, per allargare la sede stradale. Per realizzare un marciapiedi ed una pista ciclabile è previsto il massacro di oltre 70 piante, con esemplari rappresentativi e anche vetusti. Piante di grande pregio. Ma si è desistito perché, anche oggi, si sarebbe dovuto imporre con la forza un altro progetto assurdo.

E di fronte ad un consistente raggruppamento di cittadini si è deciso di evitare l'ennesima brutta figura. Un presidio di cento persone che in caso di intervento delle forze dell'ordine si sarebbe rapidamente moltiplicato come il 3 aprile. In città non passa un giorno senza che nasca un nuovo comitato di protesta, i fronti aperti sono tantissimi: Besta, Prati di Caprara, aeroporto, Bertalia Lazzaretto, Giardino Acerbi, Passante e chi più ne ha più ne metta.

Signor sindaco, Lei racconta, senza sosta, alla città che tra noi 'continua un confronto anche se a distanza'. Non si può praticare nessuna forma di democrazia a distanza. Sono mesi che Le chiediamo di dare delle risposte e di scendere a più miti consigli, rinunciando ad un progetto inutile, dannoso e costoso. Per questo pensiamo che sia proprio Lei a non volere il bene dei

ragazzi che frequentano la scuola e degli abitanti del quartiere.

Per questo abbiamo in serbo per Lei un'altra proposta, che ci piacerebbe non venisse considerata a distanza per salvare tutte le piante di viale Aldo Moro, perché non creare un percorso ciclopedonale all'interno del parco, parallelo al viale (non cementificato, ma in terreno battuto), che si colleghi più a est con la pista ciclabile già presente e proseguendo su via Garavaglia, verso via San Donato? Volere è potere. Aspettiamo una sua risposta".