Parco Don Bosco, tensioni manifestanti-polizia

Ancora tensione al parco Don Bosco: a raccontarlo è il Comitato Besta, che da settimane occupa lo spazio verde di via San Donato in protesta contro la cementificazione di una parte del parco dovuta alla costruzione delle nuove scuole Besta. Inoltre, la zona è interessata anche dai cantieri del tram, il quale metterebbe a rischio, sempre secondo gli attivisti, numerose piante del parco.

Il Comitato ha scritto una nota in cui ha raccontato di un massiccio dispiegamento di forze dell’ordine già dalle ore 6 della mattina. “Tensione al parco Don Bosco per un dispiegamento di polizia e vigili urbani dalle 6 di mattina. Il nostro presidio vigila anche sul cantiere del tram in via Serena che mette a rischio numerose piante del parco. Stamattina, insieme a tanti abitanti del quartiere e cittadini solidali contrari al progetto della giunta, ci siamo mobilitati a difesa del parco minacciato anche dal cantiere del tram. Il presidio, vigilando sulla posa delle transenne lungo tutto il terrapieno sul lato di via Serena, ha ottenuto che l’area del cantiere, la cui durata prevista è di 15 giorni, venisse delimitata sulla linea più esterna del parco per proteggere il più possibile il verde dai lavori. Ciò che ci ha stupito e inizialmente preoccupato – continua il testo – è stata la nutrita presenza di polizia, sin dall’alba, in totale dissonanza con lo spirito collaborativo tra presidio e operai del cantiere. Un dispiegamento di forze totalmente inutile”.

“Ancora una volta – scrivono ancora gli attivisti –, come già il mese scorso, il Comune delega alla Digos la gestione dei rapporti con i cittadini, mostrando la propria concezione “progressista” della politica. L’amministrazione Lepore/Clancy, che da sempre nega qualsiasi interlocuzione, ritiene sia meglio la mobilitazione di decine di agenti di Digos, polizia, carabinieri e pattuglie della polizia locale, come si è visto stamattina, piuttosto che avvisarci della posa di qualche transenna nel parco”.

“Il passaggio del tram di fianco al parco don Bosco – si conclude il comunicato – non deve essere un'ulteriore offesa alla natura, le piante vanno tutelate. Il presidio continua anche per questo e ci fidiamo delle parole del capocantiere che stamattina si è impegnato a salvaguardare gli alberi accanto alle reti di delimitazione. Impegno che era stato assunto anche dagli agronomi coinvolti nel progetto”.