Parco Don Bosco/Fiera, Polizia antisommossa schierata: attivisti in prima linea FOTO

Polizia schierata questa mattina al Parco Don Bosco, dove i lavori per le nuove Scuole Besta e per la linea rossa del tram prevedono, fra le altre cose, anche l'abbattimento di alcuni alberi che stanno su un terrapieno lato fiera. Gli attivisti, ancora una volta (il 13 giugno lo stop al cantiere) stanno cercando di impedire l'avvio delle operazioni. Il "terrapieno" si trova sul lato nord del parco e, per far posto a una pista ciclabile, verrà scavato sradicando gli alberi di un filare: "Questa è solo una parte delle 70 piante destinate all'abbattimento" spiegano i portavoce del comitato, che dichiarano oggi di voler fare tutto il possibile per impedirlo.

Il fronte dei contrari, in una lettera aperta al sindaco, aveva chiesto: "Perché non creare un percorso ciclopedonale all'interno del parco, parallelo al viale (non cementificato, ma in terreno battuto), che si colleghi più a est con la pista ciclabile già presente?". Al momento sul posto ci sarebbero 9 camionette della Polizia e dei Carabinieri. Il comitato ha chiesto un incontro con il sindaco Matteo Lepore.