Al don Bosco spuntano i ricci. Il comitato: “Sono tutelati”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Non solo gli alberi: ora al parco don Bosco la preoccupazione è anche per i ricci, che per di più in questo periodo "sono in piena attività riproduttiva e in molti casi sono già presenti i piccoli nelle tane, per cui non possono essere disturbati senza il rischio di cagionarne la morte". A dirlo è Bruno Berselli del Comitato Don Bosco, una delle realtà che nelle ultime settimane si è posta a difesa del giardino in zona Fiera.

"Sul terrapieno di viale Aldo Moro, dove mercoledì e giovedì scorso hanno abbattuto decine di alberi e arbusti per far spazio al tram, sotto l'egida delle forze dell'ordine – scrive in una nota Berselli – si segnala la presenza di famiglie di ricci riparate sotto ceppi delle piante rimosse. Ricordiamo all'impresa che si accinge a effettuare i lavori in quell'area – continua il testo – che il riccio è un animale tutelato ai sensi della legge dell'11 febbraio 1992 numero 157, in quanto considerata specie non cacciabile, ed è protetto dalla Convenzione di Berna" del 1981, in vigore per l'Italia dall'1 giugno 1982. Lo riporta l'agenzia Dire.