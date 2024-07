Don Bosco, Clancy: “Sgombero? Noi vogliamo il dialogo”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Nessuno sgombero in vista per il parco Don Bosco, o almeno questa è l’intenzione della vicesindaca Emily Clancy. Parlando con i cronisti a margine di una conferenza stampa a Palazzo d’Accursio, Clancy ha detto che l’obiettivo dell’amministrazione è quello di “discutere e dialogare” con gli attivisti che da mesi presidiano il giardino in zona Fiera.

“Noi siamo sempre al lavoro nella stessa direzione – scrive la Dire riportando le parole di Clancy –, stiamo cercando di capire come uscire da un conflitto che non è produttivo e generativo per la città, e stiamo cercando di capire come fare in modo di riprendere le condizioni per un dialogo che sia invece fruttuoso, di scambio reale – continua la vicesindaca – per pensare a come tutelare chiaramente l'ambiente della città ma allo stesso tempo le esigenze di efficientamento energetico di alcuni immobili che oggi sono molto energivori, producono molte emissioni e quindi abbiamo bisogno di ragionare anche su questo".

Dopo una fase iniziale di dialogo con il comitato che si oppone alla demolizione delle scuole Besta e alla loro ricostruzione in un sito adiacente, le trattative sembrano essersi interrotte. Nel mezzo, le giornate di violenza tra attivisti e forze dell’ordine. “La nuova edilizia scolastica è sempre stata una priorità dell'amministrazione e su questo, però ci vogliamo confrontare – conclude Clancy –. L'abbiamo detto più volte e siamo disponibili anche a riattivare un tavolo con chi anche giustamente è preoccupato dal punto di vista della tenuta ambientale di questa operazione”.