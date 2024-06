Parco Don Bosco, il comitato Besta: "Preparano lo sgombero pesante, siamo preoccupati"

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Noi siamo preoccupatissimi perché ci sembra che sia in atto la preparazione per uno sgombero pesantissimo del parco”. Così il portavoce del Comitato Besta Gianni De Giuli al presidio davanti alla Prefettura contro il ddl sicurezza. De Giuli ripercorre il giorno degli scontri al parco Don Bosco e in viale Aldo Moro e gli strascichi che la tensione tra manifestanti e polizia ha lasciato anche nei giorni successivi, tra cui le scritte contro l’assessore Simone Borsari: “Questi due fatti ci sembrano la preparazione di uno sgombero pesantissimo”, ribadisce De Giuli, che attacca il sindaco Lepore: “Siccome non sa cosa fare per risolvere un problema politico, lascia la palla alla polizia. E questo è gravissimo”.

Al presidio i membri del Comitato Besta stringono in mano le stampe di alcuni frame estratti dai video delle cariche dello scorso giovedì: “Abbiamo visto tutti il poliziotto appeso al ragazzo che era sull’albero mentre un operaio tagliava i rami intorno con la motosega a pochi centimetri da lui. Abbiamo visto tutti la fotografia del poliziotto con la pistola infilata nella cintura senza fondina mentre trascinava di peso gli attivisti. La situazione sembrava fuori controllo, da sospensione della legalità”.

E non ci sta alle accuse mosse da una parte della politica locale: “Mi chiedo come si faccia a ribaltare la narrazione accusando certe frange anarchiche. Certo – prosegue – le minacce a Borsari non sono una bella cosa e non posso accettarle”. Il dialogo tra amministrazione e Comitato sul progetto del nuovo edificio delle Besta era iniziato ma poi si è arenato subito, con i residenti contrari che hanno abbandonato il tavolo. Una partita che però, per il Comitato, non è chiusa del tutto: “Noi siamo per il dialogo e le discussioni, non per la soluzione militare. Però ci vuole da parte dell’amministrazione la capacità di rendersi conto che ha fatto dei passi falsi. Il progetto va ripensato da capo. Questa è la condizione che abbiamo posto. Questo – conclude De Giuli – è quello che ribadiamo: l’edificio delle scuole medie può essere ristrutturato spendendo la metà dei soldi e senza devastare il parco”.