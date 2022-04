Mezzo chilo di cocaina sotto il sedile: arrestato a Parco Nord

Gli agenti della squadra mobile, dopo le segnalazioni di cittadini in merito a una probabile attività di spaccio, hanno intensificato i controlli nella zona del Parco Nord.

L'appostamento non è stato vano: gli agenti infatti hanno assistito, in via Romita, all'arrivo di un'auto con un uomo a bordo e l'incontro con un potenziale cliente, così sono intervenuti.

Sottoposti a controllo, hanno rinvenuto sotto il sedile del conducente, all'interno di un sacchetto, con circa mezzo chilo di cocaina. L'uomo, bolognese 22enne, è stato immediatamente arrestato per spaccio.

Sempre all'interno di un'auto, in un doppiofondo ricavato sotto un sedile, la squadra mobile ha scovato ben 50 chili di hashish e arrestato 4 persone, a San Lazzaro di Savena.