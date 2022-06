Ancora spaccio al parco San Donnino: droga tra i cespugli, doppio arresto

Un 37enne e un 22enne, entrambi cittadini tunisini, sono stati arrestati per spaccio dalla squadra mobile della polizia. I due sono stati colti in flagrante dopo un appostamento degli agenti in borghese, appostamento nato da una serie di segnalazioni di residenti, che negli ultimi tempi hanno lamentato una ripresa dello spaccio al dettaglio nelle zone limitrofe dell'area verde tra San Donato e la Fiera.

Una volta intervenuti e fermati i due soggetti, dietro un cespuglio sono saltati fuori 25 grammi di eroina e 15 di cocaina, tutto già suddiviso in dosi pronte per la vendita. Il più giovane dei due soggetti, addosso aveva anche 250 euro. Dopo i necessari accertamenti, entrambi i giovani sono stati arrestati.