Parco Talon, il salto in Mtb non riesce: 48enne in ospedale

Nel tardo pomeriggio di ieri venerdì 24 giugno, un uomo di 48 anni, residente in provincia di Bologna, a seguito di una rovinosa caduta con la Mtb, è stato portato ferito all'ospedale di Bologna, in condizioni di media gravità.

L'uomo si trovava con un amico sul sentiero che costeggia il fiume Reno nel bel Parco Talon (Casalecchio di Remo) per un'escursione in Mtb quando, poco prima del ponte di Ferro, un passaggio che prevedeva un salto con la bici non è andato a buon fine e l'uomo è caduto rovinosamente a terra.

L'amico con cui era in escursione ha dato subito l'allarme, e il 118 ha inviato sul posto l’ambulanza e il Soccorso Alpino stazione di Badolo. Sul posto i soccorritori hanno immobilizzato l'uomo e trasportato all'ambulanza che lo ha trasportato all’ospedale di Bologna in codice di media gravità.