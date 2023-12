Parco veicolare Bologna, Federmetano: "Estendere alle auto a metano le agevolazioni delle ibride"

"La Città metropolitana ha riportato il dato delle auto elettriche inglobando quelle ibride, ma così facendo non emerge un aspetto di rilievo dal punto di vista delle emissioni di gas clima - alteranti. Le auto ibride sono di gran lunga maggiori rispetto a quelle elettriche. Per l’esattezza sono quasi 20 volte in più: 1198 elettriche contro 17666 ibride. Dato di non poco conto se si considera la differenza emissiva tra le due tipologie di alimentazione”. Lo dichiara in una nota il presidente di Federmetano Dante Natali a commento dei dati diffusi dalla Città Metropolitana di Bologna sul parco veicolare circolante sul territorio.

Nel rapporto della Città Metropolitana viene evidenziato che "oltre il 60% delle autovetture sono di classe Euro 5 o Euro 6, valori al di sopra della media nazionale che è del 49%. Le auto ibride ed elettriche confermano il trend crescente degli ultimi anni" e sia in città che in provincia "meno della metà delle macchine va a benzina, mentre quelle a metano o Gpl sono quasi il doppio rispetto al dato nazionale". Facendo poi riferimento al parco auto del capoluogo, la nota sottolinea che "aumentano le ibride e le elettriche, sfiorando quota 18.800”, e che “il 43,6% delle auto bolognesi è alimentato a benzina, sostanzialmente in linea con il dato medio nazionale (44,9%). Significativamente superiore è invece la quota di auto a metano o Gpl, che a Bologna è pari al 17,5% mentre a livello nazionale si ferma al 9,7%. Molto più bassa della media italiana è la presenza delle auto diesel, che a Bologna si assesta al 29,8% contro il 42,1% del dato nazionale".

"Le emissioni dei veicoli a metano sono inferiori a quelle delle auto ibride della stessa categoria"

Per Federmetano un aspetto che dovrebbe essere evidenziato "e di cui tutti i Comuni e le Città metropolitane dovrebbero tenere conto, è quanto emerge dai dati del confronto ibrido - metano riportati dalla Guida interministeriale 2022 sul risparmio di carburante e sulle emissioni di CO2 delle autovetture. Dati che attestano come, già con l’utilizzo del metano fossile, le emissioni dei veicoli a metano sono inferiori a quelle delle auto ibride della stessa categoria".

“Se a questo – conclude il presidente Dante Natali - aggiungiamo che dal 2018 nel settore metano per auto è in atto una graduale sostituzione del metano fossile con il biometano (sostituzione arrivata a più del 50% nel 2023), sarebbe pertanto corretto, ed equo, estendere per le auto a metano nella città di Bologna le agevolazioni riconosciute ai mezzi ibridi, premiando così un’utenza che contribuisce concretamente ogni giorno a una mobilità rispettosa dell’ambiente, e in linea con gli obiettivi europei di riduzione della CO2. E’ per questo che invitiamo la giunta comunale e la Città metropolitana a un franco confronto, volto a migliorare anche la mobilità di chi utilizza auto a metano”.