"Parlawiki", la 5a di Monteveglio vince il concorso della Camera dei Deputati | VIDEO

Tra tutti i progetti presentati, è stato quello dei ragazzi e delle ragazze della 5°A della primaria Alessandra Venturi di Monteveglio a vincere "Parlawiki", il progetto promosso dalla Camera dei Deputati in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione "con l’obiettivo di far riflettere bambine, bambini, ragazze e ragazzi sull'importanza del confronto democratico, avvicinando anche i più piccoli alle Istituzioni e promuovendone il senso civico. Bravissimi!", ha commentato il sindaco di Valsamoggia, Daniele Ruscigno.

Gli alunni e le alunne hanno scelto la parola "discussione".

Il concorso "Parlawiki"

La Camera dei deputati promuove in collaborazione con il Ministero dell'Istruzione il Progetto - Concorso "Parlawiki", rivolto alle quinte delle scuole primarie ed alle scuole secondarie di primo grado.

Gli studenti partecipanti sono chiamati a individuare un argomento per poi consegnare un elaborato. I prodotti selezionati vengono così pubblicati sul portale "Camera Giovani" e sottoposti in tal modo a votazione on line da parte degli utenti per l’individuazione delle classi vincitrici, per ciascuno dei due ordini.

A conclusione della votazione on line gli elaborati risultati vincitori vengono premiati durante una manifestazione loro dedicata all’interno di Palazzo Montecitorio.

(Video Camera Deputati)