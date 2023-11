Addio al partigiano "Arno": Gildo Bugni se ne va a 96 anni

Classe e 1927, Ermenegildo Bugni era nato all'Aquila ed è morto a 96 anni. . Operaio metalmeccanico. Proveniente da una famiglia socialista, nell'ottobre 1943 entrò in contatto con antifascisti. Arrestato dopo l'attentato contro il comando tedesco di via Dante, venne destinato alla deportazione in Germania con altri 9 giovani.

Grazie all'intervento di un ufficiale dei carabinieri, i giovani furono destinati alla sorveglianza disarmata dello stesso comando. Arrestato dai fascisti nel marzo, riuscì a fuggire e si aggregò prima a una formazione operante a Lizzano in Belvedere e quindi militò in una brigata della divisione Modena e ne divenne vice comandante.

Il 31 luglio restò ferito durante i combattimenti per la difesa della "repubblica partigiana" di Montefiorino.

Sfuggito all'eccidio di Cà Berna del 27 settembre, fu catturato il 28 dai tedeschi. Salvato dalla fucilazione per l'intervento di un maresciallo tedesco, fuggì un mese dopo. Tornato a Bologna, militò nella 1a brigata Irma Bandiera Garibaldi.

"Esprimo le più sentite condoglianze a nome mio, del Comune e della Città metropolitana di Bologna alla famiglia, a tutti i suoi cari e all’Anpi” ha scritto in una nota il sindaco Matteo Lepore "con Ermenegildo Bugni, nome di battaglia 'Arno', se ne va uno degli ultimi grandi protagonisti della nostra Resistenza".

"Bologna perde una persona preziosa e l’Anpi perde un caro amico io - ha dichiarato la presidente dell'Anpi Anna Cocchi - perdo un punto di riferimento, un maestro su cui ho sempre potuto contare".

Bugni ha pubblicato anche un libro "Uno scorcio di vita vissuta, memorie del partigian Arno"