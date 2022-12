Troppo tardi per correre in ospedale: bimba nasce in casa con l'aiuto dei soccorritori

Aveva proprio fretta di venire al mondo la bimba che sabato mattina è nata in casa nel quartiere San Donato: "Tutto è successo in pochissimi attimi: la chiamata del papà al 118, l’assistenza telefonica fondamentale dell’infermiera Elisa Nava - racconta l'assessore regionale alla salute, Raffaele Donini - l’arrivo in appena sei minuti dell’ambulanza della Croce Italia Bologna".

Troppo tardi per correre in ospedale, così il personale ha aiutato la mamma a partorire e ha prestato le prime cure alla neonata, in seguito sono state accompagnate al Sant'Orsola: "La mamma e la bambina stanno bene, e questo grazie a un protocollo di assistenza rapida a distanza che ha già dimostrato più volte la sua efficacia - riferisce Donini - nonché grazie alla grande competenza degli operatori sanitari intervenuti: Elisa Nava, Caterina Gidari, Mattia Gabrielli e Luca Paliotta, davvero bravissimi!".

A giugno scorso, un'altra bimba "frettolosa" è nata sull'ambulanza OZ11 della Pubblica Assistenza di Ozzano e San Lazzaro, durante la corsa verso l'ospedale Sant'Orsola.