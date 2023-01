Altro parto precipitoso, bimba nasce in casa: "Mia moglie si è accasciata a terra, una vicina ci ha aiutati"

Aveva fretta di nascere la piccina che ha visto la luce in casa, ieri sera, mentre mamma e papà si apprestavano a dirigersi verso l'ospedale Maggiore di Bologna.

A raccontare il parto precipitoso, e a tratti rocambolesco, è il neo papà: "Mia moglie - ha riferito l'uomo ancora emozionato - ha avuto la lucidità di accasciarsi a terra prima di salire in auto, se no sarebbe stato tutto più complicato. A quel punto ho subito chiamato il 118 e mentre ero al telefono con gli operatori, che mi guidavano sul da farsi, una vicina di casa è intervenuta. E' stata lei materialmente a prendere la neonata. Poi fortunatamente nel giro di pochissimo è arrivata l'ambulanza che ha portato in ospedale mamma e bimba, così finalmente ci siamo tranquillizzati".

Una storia a lieto fine ma non intrisa della paura che qualcosa potesse andare storto, vista la dinamica frettolosa del parto. "Certo avremmo preferito nascesse in ospedale - ha rimarcato l'uomo - come accaduto con la nostra prima figlia. Ma tutto è bene quel che finisce bene, e ci tengo per questo a ringraziare i sanitari per la prontezza avuta. Adesso ci godiamo il piacere del momento".

Supporto da remoto dal personale del 118: "Formati per queste emergenze"

Oltre alla prontezza della vicina di casa, in questo frangente determinante è stata appunto la prontezza dei sanitari come ha sottolineato il neo papà, e con essi del personale del 118. Personale pronto anche in questi frangenti come ha voluto sottolineare, commentando l'accaduto, la dottoressa Marinella Lenzi Direttrice del reparto di Ostetricia e Ginecologia dell'ospedale Maggiore di Bologna.

"I bambini che nascono prima dell'arrivo in ospedale sono una decina all'anno a Bologna - spiega il medico - perchè il parto precipitoso è spesso imprevedibile. Noi comunque abbiamo personale formato per emergenze di questo tipo, anche il personale del 118 lo è. Ad esempio con loro - che quindi non hanno specifiche competenze ostetrico-ginecologiche - abbiamo condiviso una serie di domande da porre in queste situazioni in modo che sia dunque posta l'attenzione a verificare determinati elementi"

A Bentivoglio pochi giorni fa parto in auto

Solo pochi giorni fa un parto gemellare ha assunto tratti da 'film', con la nascita del primo gemello avvenuta in auto durante la corsa verso l'ospedale di Bentivoglio, come avevano raccontato la neo mamma e l'ostetrica che l'aveva seguita.