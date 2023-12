Una staffetta per far nascere Sophie: "Due angeli ci hanno scortati in ospedale "

Altro parto precipitoso. Altra intervento precipitoso. Fortunatamente a lieto fine. La storia che arriva dall'ospedale Maggiore di Bologna dove ieri, 12 dicembre, è nata la piccola Sophie. Una nascita al cardiopalma per la quale è stato provvidenziale l'intervento dei Carabinieri, che hanno aiutato Dalila, la mamma della piccina, a raggiungere l’ospedale.

Il tutto si è svolto molto velocemente. Come ricostruito, intorno alle 8:00 Luca e Lucia, due Carabinieri della Stazione Mazzini erano in servizio e stavano transitando nei pressi dell’uscita 5 della Tangenziale nord di Bologna. Improvvisamente, l’autoradio è stata affiancata da un uomo al volante che segnalava la necessità di raggiungere subito l’Ospedale perché la compagna, seduta di fianco, stava per partorire da un momento all’altro ed era preoccupato per l’intensità del traffico che non gli consentiva di proseguire la marcia. I Carabinieri hanno così fatto da staffetta alla coppia che è riuscita a raggiungere celermente il nosocomio dove da lì a breve è venuta alla luce la piccola Sophie.

Il neo papà, Giorgio, ha voluto far arrivare un pubblico ringraziamento ai due Carabinieri dedicando loro un post attraverso i suoi profili social: “Benvenuta al mondo amore di mamma, papà e del tuo fratellone! - si legge - Avevi talmente tanta fretta di nascere che mamma e papà hanno dovuto chiedere soccorso a due angeli in divisa, incontrati per caso sul tragitto verso l’ospedale, che a sirene spiegate e in un battibaleno ti hanno accompagnata a veder la luce…”