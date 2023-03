Animali ammassati nel camion: morto agnellino, altri due in fin di vita

Sanzione per un camionista che trasportava agnelli in condizioni precarie. È accaduto ieri mattina verso le 12 lungo l’autostrada A13 Bologna - Padova, quando una pattuglia della Polizia Stradale di Altedo – Malalbergo, nell’ambito dei consueti controlli predisposti dal Ministero dell’Interno in occasione delle festività Pasquali, ha intimato l’alt ad un autoarticolato comunitario adibito a trasporto animali. A bordo un grosso carico agnelli diretto nel Lazio.

Una volta fermato il veicolo, fuori dal casello di Altedo, gli agenti hanno rilevato come gli agnellini trasportati all’interno del semirimorchio emettevano parecchi belati ed apparivano in numero spropositatamente elevato rispetto allo spazio a disposizione.

Per ulteriori accertamenti sono stati interpellati i veterinari dell’Ausl di Bologna.

Dopo un approfondito controllo, come riferiscono i poliziotti, è emerso che gli agnelli erano effettivamente troppo ammassati fra di loro in modo tale da non avere abbastanza spazio di movimento per l’elevata densità, tanto che all’interno del trasporto è stato rinvenuto un agnello deceduto e altri due in fin di vita.

Alla luce di ciò, per l'autista è scattata una lunga serie di sanzioni amministrative per un totale di 4600 euro in violazione del Regolamento Europeo che disciplina il trasporto su strada di animali vivi, oltre al fermo amministrativo del veicolo.

Nelle prossime settimane - avvisa la Polizia Stradale - saranno intensificati ulteriormente i controlli ai trasporti degli animali vivi.