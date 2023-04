Pasqua, intensificati i controlli. Pugno duro contro i rave party

Si avvicinano le festività di Pasqua e per l'occasione la Polizia incrementa i controlli, anche per prevenire raduni abusivi.

Con l’ausilio della Polizia Locale, sarà infatti intensificato il controllo capillare del territorio al fine di prevenire raduni privati a base di musica e rave party.

Per farlo, la Prefettura di Bologna ha anche sollecitato tutti i sindaci della Città Metropolitana al fine di garantire il controllo durante le festività in arrivo.

Decreto anti-rave

La stretta sui rave party è stata uno dei cavalli di battaglia dei primi mesi del Governo Meloni, che in seguito ai fatti di Modena ha introdotto per decreto una nuova fattispecie di reato, inserendo nel codice penale l’articolo 434-bis: "Invasione di terreni o edifici per raduni pericolosi per l’ordine pubblico o l’incolumità pubblica o la salute pubblica" per mano del ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, ex prefetto di Bologna. La norma prevede la rclusione da 3 a 6 anni per chi li organizza e una multa da 1.000 a 10mila euro.

