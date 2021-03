Fine settimana di Pasqua in zona rossa: cosa si può fare e cosa no

Si può fare visita a parenti o amici e spostarsi verso una sola abitazione privata abitata, una volta al giorno tra le 5 e le 22 e solo all'interno della regione, al massimo in 2 persone oltre a minori di 14 e disabili o non autosufficienti conviventi. La disposizione vale per sabato 3, domenica 4 e lunedì 5 aprile. Ci si potrà spostare quindi anche in un altro comune.

E' la principale indicazione per la Pasqua 2021, secondo una comunicazione fornita dal Comune di Bologna. Per il resto le regole rimangono quelle della zona rossa, con l'eccezione -già in vigore- della toelettatura per animali da compagnia, che tornano ad aprire. La regione infatti ha licenziato un'ordinanza ad hoc che ne dispone il riavvio attività.