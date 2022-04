Inizia "l'esodo" di Pasqua: traffico intenso in autostrada

Con le scuole chiuse, iniziano oggi gli spostamenti per trascorrere le vacanze pasquali. Il traffico intenso sulle autostrade del nodo bolognese riguarda come si consueto la A1 Milano - Napoli, tra Milano e Bologna e la A14 Bologna - Taranto, nel tratto tra Bologna e Pescara.

Traffico da "bollino rosso" in direzione opposta per i rientri a partire dal primo pomeriggio di lunedì 18 fino a tutta la giornata di martedì 19.

Questa mattina si registra traffico intendo in uscita a Firenze sud provenendo da Bologna, tra il Bivio A1-Variante e Aglio KM 255 per traffico intenso, mentre tra Firenze Scandicci e Incisa - Reggello ci sono code a tratti, come tra Parma e Modena.

Sempre sulla A1, code tra Fidenza e Terre di Canossa - Campegine per incidente.

Sulla A14 le code sonotra Bologna Fiera e Imola, in uscita a Cesena Nord, tra Bologna Casalecchio e Bivio Racc. BO Casalecchio/A1 MI-NA.

(Foto archivio)