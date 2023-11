La denuncia: "Pass disabili? Prima data a marzo 2024"

Per avere un avere un pass disabili serve una visita medica al settore medico legale dell'Ausl di Bologna. Peccato che le prima data disponibile al Cup per questo tipo di prestazione sia il 7 marzo 2024. Lo denuncia in una interrogazione depositata in Regione il consigliere regionale di Rete civica Marco Mastacchi. Tempi "non consoni" per l'ottenimento dei contrassegni temporanei, denuncia Mastacchi.

Con l'interrogazione Mastacchi "chiede alla giunta se e come intende migliorare i tempi di accesso per una visita del settore Medico legale dell'azienda Usl Città di Bologna, competente a certificare parere favorevole per il rilascio del contrassegno per la mobilità di persone con ridotta capacità motoria, e se ritiene che i tempi attualmente necessari siano consoni con l'importanza della prestazione".

Il civico "propone infine, per rispondere tempestivamente a un'urgenza di mobilità del tutto temporanea, di valutare l'introduzione della possibilità di una prima certificazione del medico di medicina generale dell'interessato oppure di medici in libera professione intra-moenia o la certificazione fatta da fisiatri del servizio sanitario nazionale".