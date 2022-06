Passante, apre punto informazione espropri: "Interessati 900 cittadini"

Apre un infopoint per gli espropriati del Passante. A comunicarlo è Autostrade in una nota, spiegando che i cittadini interessarti dalle procedure di esproprio, a vario titolo, ammontano a "circa 900 in totale". L'ufficio aprirà i battenti il prossimo 13 giugno e sarà collocato nella sede del Comune di Bologna in piazza Liber Paradisus, operativo fino al 5 luglio - dal lunedì al venerdì.

Si riceverà su appuntamento le persone che vorranno avvalersi del supporto dei tecnici di Aspi per avere informazioni e chiarimenti, oltre che per essere assistiti nel percorso dell’iter espropriativo.

Il servizio -scrive autostrade- è pensato "per due categorie specifiche: i cittadini che hanno ricevuto notizia dell’avvio della procedura nella seconda metà del mese di maggio, quindi solo in seguito alle modifiche al progetto del Passante, concordate con le istituzioni del territorio in Conferenza dei Servizi, e i cittadini che hanno già presentato osservazioni nel corso del 2021, essendo la loro proprietà coinvolta nell’iter espropriativo fin dalla definizione del progetto originario".

Espropri: 900 residenti interessati

I cittadini interessati, come detto circa 900 in totale, nei prossimi giorni riceveranno una comunicazione dedicata in cui Autostrade per l’Italia dettaglia l’operatività dello sportello e indica le modalità per concordare un appuntamento con i tecnici. Nelle lettere inviate nella giornata odierna, la società, "con spirito di massima attenzione alle necessità dei cittadini e nella convinzione di poter offrire un servizio utile, ribadisce la disponibilità ad approfondire i dettagli tecnici e offre ai proprietari che hanno ricevuto nelle ultime settimane l’avviso di esproprio anche assistenza nell’eventuale presentazione di osservazioni, in linea con le tempistiche definite dalla legge regionale di riferimento".