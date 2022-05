Passante di Bologna, Autostrade: "In maggio pubblicazione degli espropri"

"Stiamo recependo nel progetto definitivo le modifiche concertate dalla Conferenza e posi assentite dal ministero. Quindi ci accingiamo a eseguire la ripubblicazione degli espropri nel corso del mese di maggio". Così, dopo la conclusione della Conferenza dei servizi sul Passante di Bologna (l'allargamento dell'autostrada - ndr) il responsabile del progetto, Fabio Visintin di Autostrade per l'Italia, in commissione con i consiglieri comunali. "In assoluta analogia con quanto è successo nel passato ci sarà la pubblicazione del progetto aggiornato - continua Visintin - che sostanzialmente ricalca quello già precedentemente presentato, a cui i cittadini potranno formulare le loro osservazioni. Cosa non soltanto prevista dalla legge come forma di tutela ma anche un valore aggiunto dal nostro punto di vista, perchè nella complessità del progetto a volte non si riescono a cogliere tutti gli aspetti di dettaglio".

Nella precedente pubblicazione "sono arrivate circa 140 lettere da parte dei cittadini con richieste di varia natura, alcune solo di chiarimento - spiega il tecnico di Autostrade - e altre di modifica del progetto. Per circa metà delle richieste, insieme ai tecnici comunali, siamo riusciti a modificare leggermente, laddove tecnicamente possibile e in aderenza alla normativa, per venire incontro ad aspetti puntuali. Questo succederà anche con la ripubblicazione". Per quanto riguarda poi il calcolo delle indennità di esproprio, "in linea generale questo avviene nell'ambito dell'immissione in possesso e secondo quanto previsto dal Decreto espropri- riferisce Visintin- vengono valutati non soltanto gli aspetti meramente immobiliari, in termini di superficie e di volumi, ma anche tutti gli effetti indiretti".

Assessora Orioli: "Anche piccole porzioni"

Sia per il Passante che per il tram, "in questi mesi abbiamo svolto molti approfondimenti puntuali - assicura l'assessora alla Mobilità e alle Infrastrutture, Valentina Orioli - e ricevuto persone a cui abbiamo già dato risposte sui problemi che interessano loro aree". Questo ricordando che "le procedure cosiddette espopriative sono di natura molto diversa e quando vediamo un certo numero di espropri - aggiunge Orioli- dobbiamo intendere questa parola in un senso molto largo": perché accomuna "procedure che nei casi peggiori possono riguardare l'esproprio di un'intera proprietà, ma generalmente riguardano piccole porzioni, ad esempio spazi aperti o l'istituzione di servitù di passaggio temporanee o permanenti".

Da parte sua Autostrade spiega come "siano complessi questi cantieri e del livello di attenzione con cui si sta considerando ogni passaggio" ora che si è "in una fase non ancora vicina al progetto esecutivo". Inoltre, "sottolineo che la responsabilità di questo tipo di progetti e anche delle procedure espropriative è in capo ad Autostrade - aggiunge Orioli - ma c'è un coinvolgimento pieno del Comune, che sta collaborando al massimo per rendere prima di tutto accessibili le informazioni ai cittadini, perchè spesso i timori derivano proprio dalla mancanza di informazioni sulla natura reale dei lavori". E nei casi in cui è necessario, "siamo impegnati a trovare soluzioni", conclude l'assessora.