Passante, l'assessora Orioli: "L'opera non è in discussione, si farà" | VIDEO

La fase uno del Passante di Bologna "non mi sembra affatto in dubbio, noi stiamo lavorando alacremente e in piena sintonia con Aspi per completare la progettazione esecutiva che comprende tutte le opere di mitigazione".

L'assessora comunale alla Nuova mobilità, Valentina Orioli risponde così a chi, dall'opposizione, dice che l'opera potrebbe essere interrotta. "Francamente- aggiunge- mi sembra una polemica elettorale e io sono impegnata a lavorarci e a realizzare tutti quello che abbiamo portato a casa".

Intanto, Bologna for Climate Justice torna all'attacco per chiedere la valutazione di impatto sanitario dell'opera: "Nessuno ha il coraggio di dire ai cittadini di Bologna la verità: non esiste alcun progetto 'green', in nessuna versione- mandano a dire- L'unica soluzione per migliorare la qualità dell'aria, tutelare la salute degli abitanti, e garantire un futuro alle prossime generazioni è rinunciare a qualunque ipotesi di rafforzamento delle infrastrutture autostradali, investendo quelle risorse per soluzioni capaci di far diminuire il numero di veicoli in circolazione e migliorare la quotidianità delle e dei pendolari". I no passante richiamano dati e studi per dire che aumentare il numero di corsie "fa allungare i tempi di percorrenza: più strade significa più traffico".

In questi mesi, proseguono, il sindaco Matteo Lepore e il presidente della Regione Stefano Bonaccini "hanno rifiutato la realizzazione di una Valutazione di Impatto Sanitario dell'infrastruttura, richiesta da decine di associazioni e comitati. Dall'opposizione, così come da chi si dice sensibile a queste tematiche in Consiglio comunale, non abbiamo sentito una sola parola al riguardo. Nessuno è davvero interessato alla salute delle e dei cittadini".