Passante, al via i lavori per il primo campo base: in autunno interventi sui parchi

Alberti e piantumazioni previsti nel lotto 2 dei lavori concernenti il Passante di Bologna, l'allargamento della tangneziale e dell'autostrada. Autostrada rende noto che anticiperà le opere verdi nei parchi cittadini a ridosso del tracciato: "Le attività di rinverdimento verranno avviate nei tempi compatibili con il ciclo di vita di ciascuna delle specie individuate e comunque a partire dal prossimo autunno". I cantieri del cosiddetto "Lotto 0" che dureranno circa un anno sono partiti il 6 marzo scorso.

Intanto sono in partenza i lavori per la realizzazione di un primo campo base, collocato in zona Fiera (Via Zambeccari), su un terreno messo a disposizione dall’Ente Fiera.

I parchi e i giardini interessati

- Parco Rabin (zona Dozza) dove verranno piantati 300 alberi di specie autoctone selezionate (quali ad es. quercia, pioppo, olmo, carpino) e dove verranno effettuati interventi di ammodernamento del sistema di irrigazione del verde

- Giardino Morandi Manzolini (zona Corticella) per il quale è prevista la piantumazione di 100 alberi di specie autoctone selezionate.

- Parco V. Tanara (zona Roveri) dove Aspi effettuerà interventi di riqualificazione, in particolare dell’illuminazione, degli arredi e delle aree gioco.

Ripulitura e bonifica

Proseguono intanto, come da programma, gli interventi propedeutici al Passante in diverse aree della città:



- zona via dell'aeroporto: via della Birra

- zona Zanardi: via Zanardi fascia boscata e via Zanardi

- zona Marcopolo: via Marco Polo-Vasco Da Gama

- zona Colombo-Centro Navile: centro Navile fascia verde

- zona Arcoveggio Caserme-Rosse: via del Sostegno, via Arcoveggio fascia boscata, via di Corticella svincolo nord/ovest, via Corazza

- zona Stalingrado: via Ferrarese, Via Stalingrado svincolo nord/ovest, via Stalingrado svincolo nord/est, via Stalingrado svincolo sud/ovest, via della Manifattura parcheggio Tecnopolo, via Zambeccari.

- zona Europa: Viale Europa

- zona Scandellara: via Scandellara parco Eugenio Montale

- zona Due Madonne: via Mattei svincolo 11bis e via Due Madonne