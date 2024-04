Passante, Lepore incalza Mit e Autostrade: 'Rispettino gli accordi'

No a eventuali tagli sul Passante di Bologna. Li esclude il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che invita "il Governo e Autostrade a mantenere gli impegni presi" sull'opera pubblica attesa da anni - e accompagnata da una scia di polemiche e proteste - e "sulle altre opere compensative". E invita a "fare in fretta sui cantieri".

A Palazzo Malvezzi Lepore ha presentato un documento approvato quasi all'unanimità. Il focus, deciso con gli altri sindaci della provincia. Buona parte dell'avanzo di bilancio 2023 andrà alla manutenzione delle strade provinciali. Si tratta di 11 milioni di euro che per i prossimi tre anni, ossia fino alla fine del mandato, verranno utilizzati per questo scopo.

Ma allo stesso tempo Lepore, insieme a quasi tutti gli altri sindaci bolognesi, sottolinea che "ci sono altri soggetti istituzionali chiamati a svolgere la propria parte e di cui è richiesta la collaborazione. Questa talvolta è positiva ma non mancano le criticità", si legge nel documento dei sindaci. Una mossa "trasversale" alle appartenenze politiche, sottolinea Lepore segnalando il coinvolgimento anche di sindaci "di centrodestra e civici". E' mancata però l'unanimità: ha votato contro Alessandro Santoni (San Benedetto Val di Sambro) e ci sono state tre astensioni.

Rispettare gli investimenti su Bologna

"Come sindaci sentiamo la necessità di dire che gli investimenti e gli impegni su Bologna vanno rispettati", dichiara Lepore. Intanto c'è il tema della manutenzione delle strade: servirebbero 20 milioni l'anno ma dallo Stato ne arrivano cinque", afferma il sindaco. Da qui la decisione di supplice con risorse di Palazzo Malvezzi: intanto perché "siamo consapevoli che il 2023 è stato un anno difficile" sul fronte manutenzione, visto che "ci siamo dovuti concentrare sull'alluvione e lasciare da parte numerose strade e quindi è chiaro che c'è un ritardo da recuperare". Questo "lo faremo sui Comuni sia di centrodestra che di centrosinistra. E' un obiettivo bipartisan anche se ci sono le elezioni perché la Città metropolitana non guarda al colore politico", assicura Lepore, però "è importante si diano segnali anche a livello nazionale e regionale. Ci impegniamo a fare di più ma chiediamo lo facciano anche gli altri"

Uno sforzo aggiuntivo che Lepore e gli altri sindaci del bolognese chiedono "in modo bipartisan" e "innanzitutto al Mit per tutto ciò che riguarda la programmazione ordinaria degli interventi sulle infrastrutture". Ma i sindaci chiamano in causa anche la Regione Emilia-Romagna chiedendo un "maggiore impegno" su diversi temi che spaziano dal biglietto unico al Servizio ferroviario metropolitano, passando per le risorse destinate al trasporto pubblico locale e i collegamenti verso le strutture sanitarie.

Insomma, visto che a breve finirà il mandato del governatore Stefano Bonaccini, "all'attuale e al prossimo governo regionale consegniamo il fatto che sul trasporto pubblico, su ferro e su gomma- afferma Lepore- la Regione deve ripensare la propria strategia in una chiave di maggior supporto alle comunità locali, perché ci sono nuove esigenze da portare avanti soprattutto finché il fondo nazionale sarà senza risorse". Ad esempio, "i bus per i trasporti scolastici sono prioritari: prima di finanziare altre cose bisogna finanziare questo", manda a dire il sindaco.

Disservizi per i pendolari

Allo stesso tempo, "chiediamo al Governo di fare la voce grossa con Rfi e le Ferrovie perché per i pendolari ci sono troppi disservizi e investimenti che ritardano", continua Lepore. Ma l'elenco delle realtà inserite nel documento è lungo visto che si sollecitano anche Fer, Trenitalia Tper, Tper, Autostrade e Anas. Da tutti questi soggetti "vogliamo i fatti", batte i pugni Lepore: "Vogliamo le risorse e vogliamo che i progetti discussi e approvati si realizzino". La presa di parola dei sindaci punta a migliorare "il lavoro di analisi e di interlocuzione con gli altri enti- dichiara la delegata metropolitana alla Pianura, Sara Accorsi- per un dialogo serrato anche sulle tempistiche e le ricadute dei progetti".