Bologna presenta il Passante Green: “Meno CO2 e più verde” | VIDEO

A Palazzo D’Accursio, in Sala Anziani, si è svolta la conferenza stampa che ha presentato alla stampa il nuovo Passante Green di Bologna. Il progetto ha ottenuto la più alta classificazione internazionale (Platinum) da Envision, protocollo nato dalla collaborazione tra l’Università di Harvard e l’organizzazione no profit ISI di Washington. “Una collaborazione virtuosa con il territorio, la dimostrazione che le opere che servono si possono fare rispettando l’ambiente” ha commentato Stefano Bonaccini, Presidente della Regione Emilia-Romagna.

La svolta Green del Passante di Bologna

L’ambiente rappresenta il punto forte di questo progetto: anello verde da 140 ettari, 100 nuove piante e 4,5 milioni di ore di traffico ridotte ogni anno, per una stima di 1.350 tonnellate di CO2 in meno ogni anno. Il riconoscimento della certificazione Envision - commenta il sindaco del Comune e della Città metropolitana di Bologna, Matteo Lepore - per il progetto del Passante di Nuova Generazione è un buon inizio per una infrastruttura che introdurrà molti elementi di innovazione ambientale, tecnologica ma anche nel rapporto con le comunità locali, basato su trasparenza e condivisione delle scelte. Disagio per i cittadini? Monitoreremo i cantieri affinché i disagi siano minimi”. Entusiasmo anche da parte di Roberto Tomasi, Amministratore Delegato di Autostrade per l’Italia: “In tema di connettività questo progetto risulta importantissimo per tutto il paese. Possiamo dire che sarà il cuore viabilistico dell’Italia”.

Queste le dimensioni del progetto: il Passante - realizzato da Tecne, società di ingegneria e progettazione del Gruppo Aspi - prevede il potenziamento in sede dell’attuale sistema Autostrada A14/Tangenziale, con un allargamento di circa 8 metri per lato e una estensione di circa 13 km, con un investimento complessivo di oltre 1,5 miliardi di euro. I lavori propedeutici alla sua realizzazione verranno avviati a inizio 2023, per una durata di circa 55 mesi.