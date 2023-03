Passante, la protesta degli ambientalisti: due lapidi per due alberi con i nomi di Lepore e Bonaccini

Due lapidi per ricordare altrettanti alberi abbattuti per i lavori del Passante. Ma i cippi portano i nomi del presidente della Regione e del sindaco di Bologna, e così scoppia immediatamente la polemica politica con il PD che giudica “inaccettabile” la protesta degli ambientalisti. Alcune associazioni - Amo Bologna, Bologna For Climate Justice, Extinction Rebellion, Fridays for Future e Legambiente Bologna - questa hanno manifestato così la loro contrarierà all'opera. Con due lapidi, posizionate nell'area di cantiere di Via Scandellara, per ricordare "'Albero Lepore', un esemplare di 'Pavonia bituminosa 'e 'Albero Bonaccini', un esemplare d 'Ficus autostradalis', abbattuti perché colpevoli di voler difendere la salute dei bolognesi chiedendo la realizzazione di una Valutazione d'Impatto Sanitario dell'infrastruttura", scrivono in una nota.

Mazzoni (Pd Bologna): "Condanniamo ogni forma di violenza e intimidazione"

Secondo le associazioni, le lapidi stanno a ricordare “il sacrificio dei due alberi, piantati nel primo giorno di primavera da attiviste e attivisti ecologisti per denunciare l'assenza di uno studio che possa escludere danni alla salute dei residenti legati al Passante di Bologna. Il sindaco di Bologna e il presidente della Regione Emilia Romagna hanno sempre ignorato la richiesta fatta a febbraio 2022 da decine di associazioni". Un gesto poco gradito dal Pd di Bologna. A intervenire è stata la segretaria provinciale Federica Mazzoni che espresso “solidarietà" sia al sindaco che al governatore, arrivando a condannare “senza riserve ogni forma di violenza e intimidazione, che nulla hanno a che fare con le legittime forme di espressione del dissenso e della protesta”