Passante di Mezzo, il video dei contrari: "Vivrai vicino a un'autostrada larga 18 corsie" | VIDEO

Bologna for Climate Justice, con un video di poco più di 3 minuti, affronta le principali conseguenze sulla città del progetto di allargamento del Passante che comprende l'attuale tracciato di autostrada e tangenziale che va da San Lazzaro a Borgo Panigale.

"Le/i bolognesi hanno pochissime informazioni al riguardo. Nonostante la retorica sulla partecipazione, infatti, a Bologna si sa ben poco del progetto di allargamento di autostrada e tangenziali, e ancor meno sulle sue conseguenze", si legge.

"A partire dall’aumento del traffico e delle code: importanti casi studio internazionali hanno infatti dimostrato che la realizzazione di ulteriori corsie ha portato all’allungamento dei tempi di percorrenza. Quelle presenti nel video dovrebbero essere informazioni fornite dagli amministratori ai cittadini. Invece, ci si nasconde dietro a slogan come ‘l’opera simbolo della transizione energetica nazionale’ per non ammettere che le/i bolognesi pagheranno un prezzo altissimo in termini di traffico, inquinamento, consumo di suolo e peggioramento della qualità della vita".

"Tutto ciò avrà delle conseguenze gravi sulla salute delle/dei cittadine/i. Tuttavia, il sindaco Matteo Lepore rifiuta di promuovere la Valutazione di Impatto Sanitario dell’infrastruttura richiesta con una lettera al primo cittadino a febbraio 2022 da decine di associazioni. Cosa c’è da nascondere?", concludono.