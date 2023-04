No Passante, blitz notturno anonimo: recinzioni danneggiate

"Per ogni albero tagliato un cantiere attaccato". Di pochissime parole la nota allegata a una azione di protesta -anonima- che nottetempo ha provocato danni alle recinzioni del cantiere per l'allargamento del Passante in zona Scandellara. Le immagini allegate mostrano il danneggiamento delle coperture da cantiere per la delimitazione dell'area soggetta ai lavori di espansione della sede autostradale, con un volantino dai caratteri stilizzati a rivendicare il gesto come atto politico in concomitanza con la ricorrenza della Liberazione.