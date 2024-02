No Passante, respinto il ricorso al Tar: "Sentenza fortemente punitiva, la battaglia continua"

Il 19 febbraio il TAR ha respinto il ricorso contro il decreto di compatibilità del Passante di Bologna, emesso nel 2018, e atti conseguenti. Lo rendono noto Amo Bologna onlus e altre associazioni: "A giudizio dei nostri legali la sentenza è stata fortemente punitiva. Il TAR non ha riconosciuto la delicatezza degli interessi in gioco, come invece aveva fatto il Consiglio di Stato in sede cautelare, e ha condannato i ricorrenti a un totale di 60.000 euro di spese 'oltre accessori come per legge' - e annunciano - valuteremo nei prossimi giorni l’eventuale ricorso al Consiglio di Stato".

Per i "No Passante il progetto equivale a "taglio indiscriminato di centinaia di alberi, parchi pubblici chiusi e sottratti alla popolazione, ettari su ettari di suolo prezioso desertificati per fare spazio ai cantieri. E questo è solo l’antipasto, il lotto zero. Da qui in avanti sarà sempre peggio".

Una battaglia lunga 8 anni

Da quando il progetto venne annunciato, nel 2016, gli oppositori ritengono che sia "una decisione scellerata, che non può che peggiorare il quadro già caotico della mobilità cittadina e metropolitana e quello gravissimo dell’inquinamento dell’aria, delle emissioni di gas serra, del consumo di suolo. Persone consapevoli per di più della inutilità dell’opera per la fluidificazione del traffico su autostrada e tangenziale e del disagio derivante dall’impatto dei cantieri sul traffico e la vita dei cittadini".

E ricordano le varie manifestazioni, come quella del 22 ottobre 2022: "Eravamo in 30.000, e vogliamo dire a tutte loro che continueremo a lottare per essere ancora di più la prossima volta. La lotta contro l’allargamento di tangenziale e autostrada in questi anni è diventata un tassello della battaglia per la giustizia climatica e sociale, una battaglia necessaria che non possiamo permetterci di perdere. Questa battaglia, ne siamo certi, continuerà".

""Se respiriamo un’aria sempre più tossica come accade oggi da settimane (con Comune e Regione che continuano a ignorare la richiesta di una Valutazione di Impatto Sanitario sul Passante fatta due anni fa), se i fenomeni climatici estremi come ondate di calore, siccità e alluvioni diventano sempre più intensi e frequenti, abbiamo il diritto e il dovere di lottare contro scelte politiche che alimentano la crisi climatica anziché contrastarla - e concludono - Non abbiamo il diritto di arrenderci, perché la posta in gioco non è solo qualche corsia in più o in meno, ma la nostra salute, la nostra felicità il nostro futuro e quello delle prossime generazioni".