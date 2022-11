Passante e tram, Bignami insiste: "Allargamento penalizza città, e le rotaie vanno fermate"

Ancora sul dossier del Passante con Autostrade "non c'è stato nessun accordo" ma del resto l'allargamento urbano di tangenziale ed autostrada "è un'opera che era già stata completata, progettata, caratterizzata nelle forme preliminari. Purtroppo chi in questi cinque anni avrebbe potuto fermarla ha ritenuto di andare avanti e gli ultimi venti giorni non sono stati sufficienti per evitare che si prendesse via".

Così il sottosegretario ai Trasporti Galeazzo Bignami torna sull'infrastruttura di cui l'ad di Autostrade aveva annunciato nei giorni scorsi l'avvio dei cantieri alla fine del 2023. Un'opera su cui l'esponente di Fratelli d'Italia si era già espresso in negativo da tempo, ben prima della sua nomina all'interno del governo Meloni.

"Oggi siamo al lavoro per contenere gli effetti negativi dell'infrastruttura che rischia di essere una penalizzazione per la nostra città, ancor più se si caratterizzerà insieme a un'altra opera che però vogliamo evitare come il tram", sottolinea infatti Bignami a margine di un evento a Bologna, ribadendo che "per noi fosse stato sarebbe stato prioritario il Passante Sud".

Detto questo, con Autostrade non c'è ancora stato un accordo, e nondimeno "le nostre idee su come migliorare l'opera non le abbiamo ancora rappresentate ad Autostrade: conoscendo la società non credo che dia una disponibilità a prescindere", prosegue il sottosegretario. Infatti, "vorrà conoscere gli interventi e noi subordiniamo un'ulteriore valutazione all'accoglimento o meno di queste infrastrutture", conclude Bignami.

Fdi sulle barricate per lo stop al tram

C'è però un altro dossier trasporti caro a Bignami, ed è quello del tram, giudicato dal sottosegretario "tra l'inutile e il dannoso". Il deputato rincara la dose, sentito dalla DIre a margine di un evento a Bologna, e rigetta l'idea che il tram sia un'infrastruttura fondamentale per il trasporto bolognese. "Dipende dai punti di vista- ribatte infatti il sottosegretario- per noi è una via di mezzo tra un'opera inutile e dannosa. Stiamo ancora verificando se si può evitare che ciò accada".