Dossier tram e Passante, il comune vara cabina di regia per le infrastrutture

Una cabina di regia a geometria variabile per gestire le opere come linee del tram ma soprattutto il Passante autostradale. E' con questo scopo che la Giunta Lepore ha varato una cabina di regia sulle “Infrastrutture per la mobilità sostenibile”, presieduta dall’assessora Valentina Orioli. Alle riunioni parteciperanno gli assessori, in base alle tematiche dell’ordine del giorno, il Capo di Gabinetto Matilde Madrid, il Direttore Generale Valerio Montalto e il Segretario Generale.

La cabina è stata istituita per "seguire la realizzazione di interventi di elevata complessità progettuale, procedurale e attuativa, a partire dal tram, di cui si sta svolgendo la gara d’appalto per la Linea Rossa mentre è in corso la progettazione di fattibilità tecnica ed economica della Linea Verde e sta per essere avviata quella della Linea blu".

Non solo, nei dossier c'è anche il Passante. In proposito -informa sempre Palazzo D'Accursio- a breve"si concluderà la Conferenza dei servizi a livello ministeriale per l’approvazione del progetto definitivo che consentirà la realizzazione di diversi interventi di mitigazione".

Tra gli altri progetti all’attenzione della cabina di regia anche P.I.M.BO (Progetto Integrato Mobilità Bolognese), per il quale sono stati confermati i fondi ministeriali ed è stato approvato il nuovo Accordo di programma tra i soggetti co-finanziatori, e tutti gli interventi attuativi legati al PUMS e al PGTU per la promozione della mobilità sostenibile.

“Procediamo spediti per fare bene – è il commento del sindaco Matteo Lepore -. Grazie a questa cabina di regia garantiremo coordinamento e un salto di scala nella nostra capacità di realizzare le infrastrutture. Auguro buon lavoro a Valentina Orioli che avrà il compito di guidarla insieme a me.”