Passaporti, ora c'è l'agenda prioritaria e un nuovo sportello

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Ci sono criticità evidenti e non solo a Bologna" nel rilascio dei passaporti "nonostante l'amento di personale impiegato". A dirlo questa mattina ai giornalisti il questore Antonio Sbordone che ha presentato anche il nuovo dirigente della Polizia amministrativa, Marco Gianfrancesco.

Per far fronte ai disagi, è stata predisposta una "agenda urgenze o prioritaria", prevista dalla direttiva del Dipartimento di pubblica sicurezza: "È già in funzione per i cittadini che hanno un'urgenza comprovata, dimostrabile".

L'urgenza inferiore ai 30 giorni, che dovrà essere comprovata compilando un modulo e allegando la documentazione (ad esempio un biglietto aereo). Si potrà quindi prenotare l'appuntamento e recarsi il giorno indicato in piazza Galilei, dove, è stato allestito uno sportello dedicato nell’ex ufficio Urp (di fronte alla questura).

C'è anche la possibilità di ottenere un appuntamento ancora prima, ossia 15 giorni prima della partenza, recandosi direttamente in via Sant’Isaia, all'ufficio passaporti.

Accordi Questura con Agenzie di viaggio e Ausl

Due accordi in via di definizione per la questura di Bologna: uno con Fiavet, la Federazione Italiana Associazioni Imprese Viaggi e Turismo, per istituire un canale privilegiato per i cittadini che prenotano viaggi.

Un secondo protocollo in preparazione è quello con Ausl che coinvolge Maggiore, Sant'Orsola e Rizzoli. Permetterà a medici e sanitari di presentare domanda e ritirare il passaporto direttamente nei posti di polizia degli ospedali.

Si sta definendo un ulteriore accordo con l'università, per studenti e docenti.