Open day passaporti: "A Bologna l'agenda più corta d'Italia, ma attenzione alle multe" | VIDEO

Le aperture straordinarie 8-24 hanno consentito di processare un gran numero di documenti con iniziative speciali per la festa della donna e del papà

Uno "sforzo enorme" per andare incontro ai cittadini che fanno richiesta del passaporto, anche in vista dell'avvicinarsi delle ferie estive. Per tre domeniche di fila la Questura di Bologna ha organizzato gli open day, aperture straordinarie dell'ufficio passaporti, dalle 8 alle 24 con tre turni di personale, nessuna pausa.

"Sono andata negli uffici e i cittadini hanno apprezzato, ci hanno addirittura fatto un applauso. Vorrei ringraziare il personale che ha sacrificato i propri affetti" ha detto questa mattina ai cronisti il Questore Isabella Fusiello.

"Siamo la prima questura in Italia ad aver avviato gli open day dal 2 giugno del 2022 e siamo quella con meno fila - assicura Vincenzo Frontera, dirigente della Polizia amministrativa - il rilascio si aggira sui 20-25 giorni. Nelle giornate di apertura straordinaria, sono stati rilasciati 2091 passaporti, oltre l'ordinario".

Un altro fattore che complica le cose è la Brexit, ovvero l'uscita dall'UE della Gran Bretagna: "Molti i decreti di accompagno che si stanno incrementando con la primavera, che consentono agli studenti minorenni di recarsi soprattutto a Londra per viaggi-studio".

Frontera ricorda ancora che "il nostro ordinamento prevede che tutti i cittadini e le cittadine, anche minorenni, possano ottenere il passaporto, ma a volta basta una sanzione amministrativa per bloccarne il rilascio".

Iniziative speciali

La Questura ha dedicato anche delle iniziative speciali a cittadini e cittadine che si sono presentati in ufficio: l'8 marzo alle donne il passaporto è stato consegnato a vista, ovvero immediatamente, così come il 19 marzo, a tutti i Giuseppe e le Giuseppina.