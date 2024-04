Passaporti in tempi brevi per medici e operatori sanitari, ecco come

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Procedure più rapide e snelle per medici e personale sanitario di Bologna che devono fare il passaporto per attività di ricerca e di studio o conferenze all'estero. Niente più file in Questura, dunque, per i professionisti dell'Ausl, del Sant'Orsola e del Rizzoli, che invece potranno consegnare la domanda e ritirare il documento direttamente nel posto di polizia all'interno dell'ospedale. Per le impronte digitali, invece, dovranno comunque presentarsi agli uffici della Questura di via Sant'Isaia.

I direttori generali delle tre aziende sanitarie della città hanno siglato questo pomeriggio un protocollo d'intesa con il questore Antonio Sbordone, che sarà effettivo dal prossimo 2 maggio. In ogni azienda sanitaria sono a disposizione 20 appuntamenti a settimana per fare richiesta, per un totale di 240 procedure in più al mese garantite dall'ufficio passaporti della Questura, in aggiunta a quelle già prenotabili online dai cittadini. Potranno accedere al servizio tutti i lavoratori che hanno necessità, anche con minimo preavviso, di intraprendere un viaggio all'estero per ragioni professionali.

Tempi prolungati per la pandemia

"Il tema dei passaporti è stato molto dibattuto in passato - ricorda Sbordone- dopo la pandemia abbiamo avuto un problema enorme". Anche a causa di un "senso di ansia" che si è diffuso come conseguenza del Covid, sostiene il questore di Bologna, le richieste di passaporti si sono moltiplicate e questo "si è riflettuto su difficoltà gestionali che abbiamo affrontato e stiamo affrontando aumentando il personale, gli orari degli uffici e anche con aperture straordinarie. Inoltre siamo andati incontro anche alle esigenze di alcune categorie particolari", come appunto i professionisti della sanità. E se i tempi per il rilascio dei documenti sono biblici per i comuni cittadini, non possono esserlo per medici e operatori sanitari. Il protocollo "vuole essere un segnale concreto di vicinanza al mondo sanitario", sottolinea Sbordone.

Soddisfatti i tre direttori generali

Chiara Gibertoni, direttrice generale dell'ospedale Sant'Orsola, ricorda i "frequenti spostamenti per motivi scientifici" dei professionisti dell'Irccs. Di conseguenza, questo "segnale di vicinanza" da parte della Questura rappresenta anche "una valorizzazione delle attività di ricerca, cura e relazioni internazionali dei nostri professionisti. E' un'iniziativa tra le più gradite". D'accordo Paolo Bordon, numero uno dell'Ausl di Bologna, che sottolinea come la sanità abbia "sempre avuto nelle Forze dell'ordine un alleato prezioso e indispensabile anche durante la pandemia e il periodo delle vaccinazioni". Chiosa il dg del Rizzoli, Anselmo Campagna: "Avere questo servizio direttamente in ospedale è molto importante per i nostri ricercatori