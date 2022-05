Passaporti, il 2 giugno lavoro extra per rilasciarli: "Chiameremo chi ha urgenze" | VIDEO

Apertura straordinaria per l'ufficio passaporti, che per tutta la giornata del 2 giugno 2022 sarà impegnato a rilasciare con procedura accelerata un buon numero di passaporti le cui pratiche risultano pendenti.

Questo, si spiega dalla polizia amministrativa della questura, per snellire le code che in questo periodo dell'anno si vengono inevitabilmente a creare per la concomitanza delle vacanze estive. A essere coinvolti dal super festivo al lavoro, saranno gli uffici passaporti di tutti i commissariati presenti sul territorio bolognese e imolese.

Tale servizio -puntualizzano da via IV novembre- è però rivolto ai cittadini che hanno già prenotato e ottenuto l’appuntamento mediante prenotazione presso il portale dedicato e che abbiano già segnalato all’atto della prenotazione di dover intraprendere un viaggio all’estero per comprovati motivi di salute, lavoro o studio, con urgenza, comunque non oltre il 15 giugno 2022.

In questi giorni gli uffici menzionati stanno già contattando gli interessati al fine di convocarli per la giornata del 2 giugno 2022, attingendo dall’elenco delle prenotazioni effettuate. Con riferimento alle sole prenotazioni già effettuate presso l’Ufficio Passaporti della Questura sarà, inoltre, ancora possibile segnalare l’urgenza sino al 1 giugno 2022 alle ore 12.00, contattando i seguenti recapiti: - 051/6401663 (dalle ore 9.00 alle ore 13.00); -ammin.quest.bo@pecps.poliziadistato.it.