Contro il Governo e le chiusure: sabato la "Passeggiata per la libertà", e senza mascherina

Con partenza alle 18 dal Nettuno "per gente coraggiosa e consapevole che non indossa la mascherina, oggetto di oppressione e simbolo di questa dittatura sanitaria"

Una "Passeggiata per la libertà" per "coloro che vogliono tornare alla normalità, uniti contro questo Governo" si terrà sabato 6 marzo a Bologna.

Con partenza alle 18 da Piazza del Nettuno, è invitata a partecipare "esclusivamente gente coraggiosa e consapevole che non indossa la mascherina, oggetto di oppressione e simbolo di questa dittatura sanitaria, nonché oggetto inutile e dannoso che avvilisce la nostra dignità come esseri umani" si legge sulla pagina Facebook dell'evento.

Tra gli organizzatori figura Mattia Florulli, gestore di quel pub "Halloween", in via Stalingrado, che aveva deciso di tenere aperto, nonostante le varie ordinanze e Dpcm, incappando quindi nella chiusura anticipata, fino al sequestro: "Aperta a tutti gli italiani liberi - scrive su Facebook Florulli - non e? una cosa che mi fa paura - il covid - piu? di un tumore o di patologie ben piu? gravi che sono praticamente sempre mortali. Piu? che altro mi fa paura tutto quello che sta succedendo intorno a me" ma "non sono una negazionista" chiarisce.

Si tratta quindi di una "passeggiata di piacere, pacifica e salutare, volta a incontrare persone libere che rispettano gli stessi nostri ideali".