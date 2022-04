Lungo il Navile per una passeggiata nel giorno di Pasquetta

Il Comitato Salviamo il Canale Navile inaugura lunedì la nuova iniziativa 'Una gita fuori porta' lungo il Navile.

Si tratta, si legge in una nota, di "un'escursione che occupa una giornata e che nasce dalla volontà di valorizzare la storia e la bellezza naturale di questa via d'acqua, toccando importanti punti d'interesse durante il percorso e coinvolgendo direttamente i rappresentanti delle associazioni che compongono il Comitato".

La gita inizierà alle 10 di lunedì 18 con "una passeggiata storico-naturalistica lungo il corridoio verde che si distacca dal centro di Bologna, alla scoperta del passato dell'antico naviglio della città". Il percorso proseguirà lungo il canale fino ad arrivare al Parco dei Giardini di Corticella alla Ca' Bura, sede del Comitato Salviamo il Canale Navile, e dopo un break per il pranzo "si riprenderà con una visita al nucleo più antico di Corticella, un viaggio nella 'piccola corte' fatto di mulini, osterie, case arroccate le une alle altre e antiche fonti".

La gita si chiuderà con una visita all'Oasi dei Saperi, storico centro avicolo fondato nel secolo scorso e oggi divenuto una piccola Oasi urbana a Corticella, accessibile per l'occasione. Il ritrovo sarà in via Bovi Campeggi 18 a Bologna, è previsto un contributo di 15 euro a persona, e per informazioni e prenotazioni si può chiamare il 329-3659446 o scrivere a salviamo.navile@gmail.com.