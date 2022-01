Solidarietà, Cefa consegna 2.500 pacchi di pasta alle mense di Bologna

Cefa Onlus ha consegnato 2500 pacchi di pasta a cinque mense di Bologna: Caritas, Cucine Popolari, Sant’Egidio, Emporio Zanardi, Agostiniani.

L’iniziativa, come si legge in una nota, va a completare l’impegno preso lo scorso Natale, perché chi ha scelto il panettone solidale di Cefa ha sostenuto le mense di Bologna e la popolazione dell’Etiopia colpita dalla crisi alimentare.

"Questo è lo spirito di Riempi il piatto vuoto l’iniziativa che vuole sconfiggere la fame in Italia e nel mondo. Manteniamo l’impegno di consegnare alle mense la pasta - spiegano dall'associazione - ma anche quello di aiutare la popolazione Etiope".

"Nei prossimi mesi continueremo a lavorare in Etiopia per formare gli agricoltori e fornire loro kit agricoli per permettergli di migliorare la loro produzione. In questi paesi non è tanto il covid a spaventare ma la crisi economica generata dalla pandemia sta portando milioni di persone nel mondo verso un acuta insicurezza alimentare".