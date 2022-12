Pasti bio a scuola: fondi per quasi mezzo milione a Bologna

Sono stati ripartiti i fondi destinati alle amministrazioni locali e alle imprese del territorio che offrono pasti bio a scuola: all'Emilia-Romagna è stata destinata la quota più alta del Fondo nazionale dal ministero delle Politiche agricole (1,2 milioni di euro), mentre a Bologna arriveranno 485mila euro per coprire le maggiori spese sostenute "per l’erogazione dei pasti bio senza aumentare il costo della refezione scolastica a carico delle famiglie. Per il quinto anno consecutivo, alla regione va la quota più alta prevista dal riparto 2022 del Fondo nazionale per le mense scolastiche biologiche: 1 milione e 244 mila euro di risorse su 5 milioni di euro complessivi - annuncia la Regione che effettuati i controlli previsti - ha approvato la ripartizione 2022 dei fondi trasferiti dal Ministero delle Politiche agricole, alimentari, forestali alle amministrazioni locali che offrono il servizio di refezione scolastica biologica, assegnando 1 milione e 236 mila euro ai comuni beneficiari.

I fondi assegnati, calcolano da viale Aldo Moro, corrispondono a circa 8 milioni 800 mila pasti erogati nello scorso anno scolastico e sono calcolati in base al numero di beneficiari del servizio di ristorazione scolastica in ciascun ambito territoriale e relativi alle stazioni appaltanti che gestiscono le mense scolastiche biologiche, in possesso dei requisiti previsti dal decreto ministeriale. Si tratta di specifiche sia qualitative che quantitative rispetto ai menù bio proposti e alle varie categorie degli alimenti presenti.

I fondi per provincia

Bologna: circa 485 mila euro sono destinati al Comune di Bologna, quasi 52 mila euro a Casalecchio di Reno e oltre 21 mila euro a Medicina. Un fondo di 50 mila euro va alla società Solaris stazione appaltante per i Comuni di Ozzano Emilia, Dozza, Castel S. Pietro, Monterenzio.

Modena: in provincia di Modena arriveranno 37 mila euro al Comune di Fiorano Modenese e quasi 19 mila euro a Formigine.

Parma: nel parmense, al Comune di Fontevivo vanno oltre 9 mila euro e quasi 5 mila a Neviano degli Arduini.

Ravenna: in provincia di Ravenna andranno oltre 86 mila euro all’Unione dei comuni della Bassa Romagna Alfonsine, Bagnacavallo, Conselice, Cotignola, Fusignano, Lugo, Massa Lombarda e Sant'Agata sul Santerno.

Ferrara: al Comune di Ferrara sono destinati oltre 90 mila euro.

Forlì-Cesena: al Comune di Forlì spettano oltre 160 mila euro e oltre 91 mila euro al Comune di Cesena. A Forlimpopoli vanno oltre 14 mila euro e quasi 7 mila euro a Meldola.

Rimini: il Comune di Rimini ha ricevuto con oltre 100 mila euro, Coriano 7 mila euro e San Giovanni in Marignano oltre 9 mila euro.