Il "piatto sospeso" al ristorante: Furzeina Cineina e Pappagallo fra i locali che sostengono il progetto di Cucine Popolari

Perché non proporre ai clienti del proprio ristorante di fare una donazione per regalare un piatto a chi sta attraversando un momento di difficolta'? L'idea l'ha avuta la titolare del ristorante la Furzeina Cineina di Anzola Emilia, in provincia di Bologna, Tania Natali: in collaborazione con le Cucine Popolari è nata cosi' l'iniziativa del "piatto sospeso", che si struttura attraverso dei coupon del valore di 10 euro, che vengono acquistati per donare un piatto agli ospiti delle Cucine.

I ristoranti che hanno aderito a Bologna: c'è anche il Pappagallo

Dopo la Furzeina Cineina, anche altri ristoranti in città si sono mossi: il ristorante iraniano Pars di Sohyla Arjmand, baluardo della zona della Bolognina, e il famoso Al Pappagallo di Elisabetta Valenti e Michele Pettinicchio, proprio sotto le Due Torri. Nel frattempo, non si interrompe anche l'iniziativa dei panini sospesi, portata avanti dal bar Wolf di via Massarenti. Le ospiti e gli ospiti delle tre Cucine popolari sono sempre tantissimi: spesso superiamo i 500 al giorno (considerando che si superano i 300 del Battiferro e i 100 e 100 di Italicus e Saffi).

"Più di cosi' materialmente non riusciamo a fare e abbiamo molto timore per quello che succederà a giugno se davvero non si prorogherà lo stop ai licenziamenti- scrivono i volontari- Proseguono gli incontri con le altre associazioni impegnate a fornire cibo a chi e' in difficolta' e con le rappresentanze istituzionali: crediamo sia necessario avere più informazioni possibile sulla situazione attuale e i suoi possibili sviluppi nella nostra citta'. Nel frattempo, ogni forma di aiuto e' importante". (Dire)