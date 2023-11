Fermato due volte senza patente, multa salata e denuncia dietro l'angolo

Non aveva mai conseguito la patente e si è giustificato dicendo che si era messo al volante per percorrere solo un breve tratto di strada.

Un 19enne residente a Bologna dovrà pagare una multa dell’importo di 5.100 euro, ma potrebbe dover affrontare denuncia penale. Lo riferisce Modena Today.

Il giovane, con diversi precedenti per rissa, lesioni e ricettazione, nei giorni scorsi ha cercato di allontanarsi quando ha visto la Polizia locale a Modena. E' stato però intercettato poco dopo in zona Torrazzi dove alla richiesta di mostrare patente e libretto ha ammesso di non avere il documento di guida e di non averlo mai conseguito.

Durante gli accertamenti, gli agenti hanno accertato che si trattava del secondo episodio, quindi il 19enne rischia la denuncia penale. L’auto che guidava, una Bmw Serie 1, non è stata sottoposta a fermo amministrativo perché di proprietà di un amico che non era presente.