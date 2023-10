Furto con spaccata a Casalecchio, nel mirino la pasticceria: vetrina sfondata e via con la cassa

Come spesso accade in questi casi, il danno dell'effrazione supera di gran lunga quanto asportato. Furto con spaccata nella notte a Casalecchio, dove la pasticceria Dino di via Marconi è stata presa di mira dai ladri. I malviventi si sarebbero fatti strada sfondando la porta a vetri in ingresso del locale, per poi asportare subito ill fondo cassa e dileguarsi. Il bottino è ancora da quantificare, ma non supererebbe le centinaia di euro.

A scoprire dell'avvenuta effrazione sono stati i titolari, al momento della riapertura. I locali erano stati rinnovati da non molto e sembra che altri furti si siano verificati in passato.