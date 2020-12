Scarcerati i tre dirigenti dell'Ong, oggi nuova udienza per Patrick Zaki

Oggi, 5 dicembre, un'udienza non programmata per Patrick Zaki, lo studente dell'Alma Mater arrestato al Cairo a febbraio. Nelle scorse settimane erano stati arrestati anche tre dirigenti della sua ong, Eipr - Egyptian Initiative for Personal Rights -, scarcerati ieri, mentre il 22 novembre si era saputo che il tribunale del Cairo aveva deliberato anche su altri 45 giorni di carcere preventivo per Patrick, accusato di propaganda contro lo stato egiziano.

Oggi, davanti alla Corte penale, si terrà quindi una nuova udienza che potrebbe decidere la sua scarcerazione.

Per Zaki e gli altri esponenti dell'ong si erano mobilitate anche le star del cinema, da Emma Thompson a Joseph Fiennes fino a Scarlett Johanson che avea lanciato un appello video.